«القوى العاملة» تشهد ختام تدريب 200 عامل بالأزهر بسوهاج

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، ختام احتفالية تسليم شهادات بإتمام التدريب الذى نفذه مركز سوهاج للثقافة العمالية لـ 200 من العاملين بالمنطقة الأزهرية بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر.





ونقل مدير المديرية تحيات وزير القوى العاملة محمد سعفان للحضور موجها لهم رسالة الوزير بالإهتمام بالتثقيف للعمال الذى يشمل حقوق العمال وواجباتهم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية التى أصبحت ضرورة للحفاظ على حياة العمال ومقدرات المنشأت من آلات ومعدات وضرورة نشر الوعى داخل كافة الأوساط العمالية لمواجهة كل التحديات. وقال مدير المديرية أن التدريب شمل شرحا لحقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وفقا للقواعد القانونية الواردة فى قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن ما ورد بقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017. شهد ختام التدريب الدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومحمد حماد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال سوهاج، والمهندسة سهير عبدالقادر مدير عام منطقة وسط قبلى للثقافة العمالية، وعبدالكريم مدبولى مدير مركز سوهاج للثقافة العمالية، وعلاء زيدان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر بسوهاج.

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