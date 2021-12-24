أبرزها ربط إلكترونى بين مصر وليبيا.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكان أبرز أحداث الأسبوع الماضى هى إطلاق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبى، منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، وتوفير 5908 فرصة عمل فى 21 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدورية، وصرف 330 ألف جنيه قيمة 6 وثائق تأمين لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة، وتعيين 14 الفا و821 شابا فى 7 محافظات، وتحصيل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية فى الأردن وإيطاليا، وصرف 3 ملايين ليرة مستحقات العمالة المصرية فى لبنان.

وترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبى على العابد الرضا، إجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكترونى بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

فى مستهل الاجتماع، رحب وزير القوى العاملة، بشقيقه وزير العمل الليبى والوفد المرافق له فى بلده الثانى مصر، مؤكدا أن هذا اللقاء يمثل إصرارا من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكترونى بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وشدد الوزير على أن تسفير أى عامل مصرى إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكترونى بين الجانبين التى من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالى.





كما أطلق وزير القوى العاملة المصرى، ووزير العمل والتأهيل الليبى، منظومة الربط الالكترونى بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة فى إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد سعفان خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدد بديوان عام وزارة القوى العاملة أنه لن يتم تسفير أى عامل مصرى إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكترونى بين البلدين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت فى العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبى منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين فى أبريل من العام الجارى، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.

وأشار سعفان إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات فى طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكترونى وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبى، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقى الدول الراغبة فى استقدام عمالة مصرية.

من جانبه قدم وزير العمل والتأهيل الليبى الشكر والتقدير للوزير وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود المضنى الذى تم فى سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكترونى بين البلدين، مشيرا إلى أن فكرة الربط الإلكترونى تم طرحها منذ أكثر من 15 عاما وكانت مطلبا للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التى سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين.

كما تفقد الوزيرين، نموذج وحدة التدريب المتنقلة بوزارة القوى العاملة، وذلك على هامش زيارة الوفد الليبى لإطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين، لحوكمة عملية تسفير العمالة المصرية إلى الدولة الليبية

وقدم سعفان شرحا مفصلا عن وحدات التدريب المتنقلة التى أطلقتها الوزارة بالمحافظات، والمهن التى يتم التدريب عليها، حيث أشار إلى أنه تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع مصر، تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل وتقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، بنظام الساعات التدريبية.

وأثنى وزير العمل والتأهيل الليبى على هذا النظام من التدريب على الوحدة التدريبية المتنقلة التى توفر فرص تدريب تؤهل الشباب لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة، مؤكدا تعاون وزير العمل والتأهيل الليبية مع الجانب المصرى فى هذا الشأن والاستفادة من هذه التجربة.

وحرص وزير القوى العامله، على توديع وزير العمل والتأهيل الليبى فى ختام زيارته لمصر، وذلك بعد أن رأس وفد وزارة العمل الليبية فى إطار أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية الفنية المشتركة لإطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين لتنظيم تنقل الأيدى العاملة وحوكمة دخول العمالة المصرية لسوق العمل الليبى.

كما سلم وزير القوى العاملة، شيكات بقيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، وذلك لأسر 3 عمال متوفين، وصرف مصاريف علاج لـ 3 حالات عجز جزئى نتيجة إصابة أثناء العمل، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وقد أصدرت شركة مصر للتأمين شيكات مستحقة الصرف لأسر العمال، بإجمالى 300 ألف جنيه لورثة العمال المتوفين، و30 ألف جنيه مصاريف علاج لـ 3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلى أو جزئى لصرف باقى التعويضات.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التى تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجارى.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نوفمبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 1562 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 7470 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 21 محافظة هى: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وبنى سويف، وقنا، والأقصر، والوادى الجديد، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية.

وشاركت وزارة القوى العاملة فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى ينظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية فى مصر.

وأعرب وزير القوى العاملة فى كلمته التى وجهها فى الاحتفالية عن سعادته للمشاركة فى الاحتفالية المهمة، بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى خصص من أجل زيادة التوعية بحقوقهم وأهمية دمجهم فى كافة المجالات والأنشطة المجتمعية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى إهتماما خاصا بذوى الهمم أو كما أطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسى "قادرون باختلاف"، مشيرا أنهم قادرون على العمل والإنتاج والإبداع ولكن قادرون باختلاف.

كما أصدر وزير القوى العاملة، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورا.

وأعلن حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوى الشريف لنحو 1601 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومى اعتبارا من 26 ديسمبر الجارى وحتى 25 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التى تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 14 الفا و821 شابا فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والفيوم، ومطروح، والشرقية، ودمياط، بلغت 9 ملايين و460 ألفا و949 جنيه، والتفتيش على 3648 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 9488 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9488 عاملا.

كما شمل الحصاد، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 61 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 52 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 103 آلاف و793 دولارا، أى ما يعادل مليون و625 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح فى استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لمصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أكتوبر الماضى، حيث تم اعتماد 4 عقود عمل، وتسوية 12 شكاوى وديا، و7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 19 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

ولقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، حيث مازال أثنين من الأبناء بالعناية المركزة بمستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلى مستشفى الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته، وكانوا جميعا فى طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بالحادث كلف على الفور مكتب التمثيل العمالى بتقديم خالص العزاء أقرباء وزملاء المتوفين نيابة عنه، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريران هامان من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الاول الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أكدت أنه يمكن لكل المواطنين والمقيمين، ممن لم يتسن لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو مكفوليهم فى الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدم بطلب الإعفاء من غرامات التأخير، شريطة أن ينطبق عليهم واحد من ثمانية شروط الإعفاء.

أما التقرير الثانى من مكتب التمثيل العمالى اوضح فيه إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أهابت بالوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة فى تعميمها 21 لسنة 2021، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاح (كوفيد – 19) معتمد فى الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم فى تطبيق الحصن باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتى اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبرى PCR كل 14 يوما؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم فى تطبيق الحصن باللون الأخضر.

وأخيرا، إستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا فى تحصيل 3900 يورو، أى ما يوازى 68 ألفا و991 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لورثة مصريين تقدم بشكواهم لحصولهم على معاش أزواجهم الذى كانوا يعملون فى إيطاليا.