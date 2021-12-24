«الرؤية والإنجاز».. البيئة تنفذ 184 مشروعا بتكلفة 9 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لما ورد فى كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر.

واستعرض الكتاب، الذى أهدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نسخة منه للرئيس عبدالفتاح السيسى، وقع عليها رئيس الجمهورية خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية بنطاق الصعيد، أبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى ملف البيئة ومنها 41 مشروعا تم تنفيذه للتحكم فى التلوث الصناعى و45 مشروعا جار تنفيذه، و6 مشروعات تم تنفيذها لمحاربة التغير المناخى وحماية طبقة الأوزون بالإضافة إلى 4 مشروعات جار تنفيذها، و17 مشروعا تم تنفيذه لإدارة المخلفات المتكاملة و10 مشروعات جار تنفيذها، و46 مشروعا تم تنفيذه لحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات ومشروع جار تنفيذه، و11 مشروعا تم تنفيذه لتحسين نوعية الهواء والمياه ومشروع جار تنفيذه، وأيضا مشروع لرفع الوعى البيئى والمناخ الداعم ومشروع جار تنفيذه.

كما أشار الكتاب إلى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99% وهو ما ادى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنويا، وتنفيذ 216 مكمورة انتاج الفحم النباتى و11 مصنعا لانتاج الفحم المضغوط، بجانب 7.091 طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص تم التخلص الآمن منها وألف طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة والمخزنة منذ أكثر من 30 عاما تم التخلص الآمن منها، 1.005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية تم التخلص الآمن منها، وتم إصدار قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ما يكافىء 1.660 وحدة بيوجاز منزلية تم تنفيذها بعدد 18 محافظة.

ونوه الكتاب إلى تخصيص 627 مليون يورو و227 مليون دولار"منح وقروض" لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة، إنهاء الصرف الصناعى المخالف على خليج السويس بتنفيذ خطتى الإصحاح البيئى لعدد شركتين ووقف الصرف نهائيا على البيئة البحرية، 340 - 400 مليون دولار استثمارات مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة وتشجيع الشركات المشاركة، وإنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

وأشار الكتاب إلى افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس، ارتفاع أعداد الزوار بالمحميات خلال 2018 - 2019 بنسبة 524 % عن المستهدف، وحول أهم المبادرات التى تم تنفيذها، تم إطلاق مبادرة والتطبيق "E-tadweer" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، إطلاق الحملة الترويجية"Eco-Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، إطلاق حملة لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر" بهدف تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "شباب النيل" لتنظيف نهر النيل من المخلفات وخاصة البلاستيكية.