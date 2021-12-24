برعاية «القوى العاملة».. 16 شركة تشارك فى ندوة السلامة ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" فى قطاع الكيماويات، حضرها 37 من مسؤولى السلامة فى 16 شركة، بقاعة الاجتماعات بمجموعة شركات كابسى للدهانات والبويات، بحضور المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبد العزيز الدالى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمجموعة الشركات.





وأكد السيد السنجابى مدير المديرية أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة، والحرص على القيام بالكشف الطبى الدورى على العاملين بالشركات، وحماية الشركات وبيئة العمل بها، فضلا عن الحرص على المترددين عليها، وتأثير ذلك على اقتصاد مصرنا الحبيبة والحرص على حقوق العاملين عند تعرضهم لأى إصابة أو مرض مهنى. وأثنى رئيس مجلس إدارة الشركة على المجهودات التى تقوم بها مديرية القوى العاملة بالمحافظة للحفاظ على العاملين فى مختلف المنشآت وتأمين بيئات العمل المختلفة. وأهدى رئيس الشركة مدير مديرية القوى العاملة درع الشركة تقديرا لدورة الفعال فى إرساء مبادئ السلامة والتوعية اللازمة للعاملين بالمنشآت، وكيفية إزالة المخالفات وتطبيق كل أحكام القانون. وشرحت الكيميائية هالة الجندى مفتش السلامة والصحة المهنية، الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومخاطر بيئة العمل وكيفية التحكم بها وخصوصا المخاطر الكيميائية طبقا للمادة 211 من القانون، كما قامت كل من رشا عكاشة، ومروة على، ودعاء أبو الوفا مفتشى مكتب عمل الجنوب والضواحى بإلقاء المحاضرة الثانية والتى تناولت شرح الباب الثانى والرابع من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن عقود العمل وأنواعه والإجازات الرسمية والسنوية وحقوق وواجبات العمال التى نص عليها القانون.

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