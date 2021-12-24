أعلنت صحيفة الجارديان الإنجليزية الفائزين فى قائمة أفضل 100 لاعب فى عام 2021 بعد الاستفتاء التى أجرته الصحيفة على مدار الفترة الماضية قبل دخول عام 2022. وتواجد المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى المرتبة الثالثة خلف البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألمانى وليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى. وتفوق محمد صلاح على نجوم الدوريات الأوروبية مثل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذى جاء فى المركز الرابع وكيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان صاحب المركز السادس وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الذى احتل المركز الثامن. وتحدثت صحيفة الجارديان عن محمد صلاح قائلة: "جاء صلاح سابعا فى سباق الكرة الذهبية ولم يتواجد فى تشكيل الأفضل فى العالم لعام 2021، ارتقى هداف ليفربول الاستثنائى خمسة مراكز ليصل لأعلى مركز له على الإطلاق فى التصويت". وأشارت الصحيفة: "ربما كان الموسم الماضى صعبا على ناديه لكن مساهمة صلاح الفردية فى تأهل ليفربول لدورى أبطال أوروبا كانت هائلة بتسجيله لـ31 هدفا إجمالا، صلاح فى طريقه لتجاوز ذلك الرقم بسهولة الموسم الجاري بعدما أصبح أول لاعب في ليفربول يصل لـ20 هدفا في خمسة مواسم متتالية منذ أيان راش من ثمانينيات القرن الماضي، ومستواه المميز دفع مدربه يورجن كلوب ليصفه بالأفضل في العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يتفوق على نيمار ورونالدو فى قائمة أفضل 100 لاعب باستفتاء جارديان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.