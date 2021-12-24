/667963/التشكيل-المتوقع-لمباراة-المصري-والاتحاد-السكندري-بالدوري

يحل المصري البورسعيدي بقيادة معين الشعلاني اليوم ضيفاً على الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المصري البورسعيدي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 13 نقطة، فيما يحل الاتحاد في لقاء اليوم وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: داميون لوي –السيد سالم – مروان عطية – صبري رحيل.

الوسط: خالد الغندور- فوزي الحناوي – سعيدو سيمبوري –أحمد مانجا .- أحمد عادل ميسى

الهجوم : مابولولو

تشكيل المصري المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

وتبث قناة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي محمد الكواليني، ووليد الفقي.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز، بعدما تعادل في مباراته الأخيرة أمام فيوتشر بنتيجة 4/4، بعد تقدمه في أول اللقاء ليعود كتيبة على ماهر في النتيجة في لقاء مثير.

وجائت قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف و صبحى سليمان خط الدفاع: مروان النجار و مورو سليفو ومحمد السلام والسيد سالم وهشام صلاح وصبرى رحيل ونادر رمضان خط الوسط: مروان عطية وخالد الغندور وكريم ممدوح و حسام عاشور و فوزى الحناوى بنجامين وأحمد راشد وسعيدو سمبورى واحمد عادل ميسى وكريم الديب خط الهجوم: عادل نيمار و مابولولو وأحمد على

الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرين برئاسة محمد مصلحي، على توفير بعض الأتوبيسات، قبل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي، الجمعة المقبلة، لنقل جمهور الثغر لملعب اللقاء والذي يحتضنه ستاد برج العرب.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي الجمعة المقبلة في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصدر الاتحاد السكندري بيان رسمي، يؤكد فيه توفير أتوبيسات لنقل جمهور الثغر، لـ ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتي تتحرك قبل المباراة بالجمهور الذي يمتلك Fane ID.

كما أكد الاتحاد في بيانه أن أوتيبيسات مجانية تنقل الجمهور من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد، وستتحرك الحافلات في الساعة الخامسة مساء.