برنامج «معكم» مع منى الشاذلي يستضيف نجم سوبر ستار ليلة رأس السنة

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تجهز الإعلامية منى الشاذلي لتصوير حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، يتم بثها ليلة رأس السنة على شاشة قناة «سي بي سي».

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» بليلة رأس السنة.

حلقة منى الشاذلي بليلة رأس السنة

وتتضمن الحلقة لقاء مع نجم سوبر ستار لم يظهر في برامج تلفزيونية منذ فترة طويلة في لقاء مليء بالألعاب والأغاني والمسابقات في أجواء احتفالية ممتعة يتشارك فيها الجميع بهجة استثنائية في سهرة لا تنسى.

برنامج معكم منى الشاذلي يعلن انطلاق الاستفتاء السنوي الخاص به

ويعلن برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «سي بي سي» عن انطلاق الاستفتاء السنوي الخاص بالبرنامج، في الحلقة المقرر إذاعتها اليوم الجمعة ، عبر قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتنافس عدد من النجوم على لقب الأفضل في مجالات عدة على رأسها «أفضل ممثل، ممثلة، دور متميز»، وكذلك أفضل عمل أدبي وأفضل فيلم وأفضل موهبة شابة، وأفضل ألبوم وأغنية «سينجل».

وفي مجال الرياضة، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري المصري وأفضل لاعب في الرياضات الفردية، وأفضل فيديو وأفضل صورة خلال عام 2021، وتم استحداث فئة أفضل محتوى علمي على السوشيال ميديا.

جدير بالذكر، أن النجم التونسي ظافر العابدين حل أمس الخميس ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، لى قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ظافر العابدين في برنامج «معكم منى الشاذلي»

تحدث الفنان التونسي ظافر العابدين خلال اللقاء عن سر تفكيره في دخول مجال الإخراج، رغم النجومية الكبيرة التي حققها في التمثيل.

وكشف ظافر العابدين تفاصيل خاصة عن كواليس أول تجاربه الإخراجية،«فيلم غدوة» الحاصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43.

نبذة عن برنامج «معكم منى الشاذلي»

معكم منى الشاذلي هو برنامج حواري اجتماعي تقدمه المذيعة المصرية منى الشاذلي على قناة سي بي سي الفضائية، بالإضافة لإستضافة المشاهير والمتميزين في شتى المجالات المختلفة.