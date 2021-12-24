عمر كمال وياسمين علي ضيفا عمرو الليثي احتفالًا برأس السنة

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أعدت قناة «الحياة» سهرة خاصه بمناسبه العام الجديد تحتوي علي العديد من الفقرات المتنوعه التي تجمع بين الاغنية الشعبية و الرومانسية و الاسكتشات الكوميدية.

دوت الخليج يرصد سهرة قناة «الحياة» بليلة رأس السنة.

عمرو الليثي يقدم سهرة رأس السنة

و يقدم السهرة الإعلامي عمرو الليثي الذي يستضيف في أولي فقراتها نجم الأغنية الشعبية عمر كمال كما يستضيف المطربة ياسمين علي التي تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد، فضلًا عن استضافة المونولجيست الشهير إسلام الذي يقدم اسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن بالاضافة الي استضافة خبيره الأبراج سمر ياقوت.

ومن المقرر أن تذاع السهرة، يوم الجمعة المقبل ليلة رأس السنة في تمام الساعه ١١ مساءً.

عمر كمال يخدع الجمهور بخطوبته

على الصعيد الآخر، طرح المطرب عمر كمال مهرجان «أنتي قلبي وربنا»، عبر قناته على بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتي يغنيها برفقة المطربة شيماء المغربي، وذلك بعد أن خدع الجمهور بصور أوحت بأنه تقدم لخطبتها.

خطوبة عمر كمال المزيفة

يشار إلى أن عمر كمال خدع الجمهور خلال الأسابيع الماضية، بنشر صور له برفقة المطربة شيماء المغربي، وكان يكتب انتي قلبي وربنا، واوحى أنه تقدم لخطبتها. كما نشر فيديو وهو يقوم بمفاجأة لشيماء على ضفاف النيل، حتى فوجئ الجمهور بأنها دعاية من عمر كمال لمهرجان انتي قلبي وربنا.

عمر كمال يثير الجدل بسبب أنتي قلبي

وشارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال مؤخرا، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتديا بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

عمر كمال يحسم الجدل حول ارتباطه بـ شيماء المغربي

هذا، وكشف مؤدي المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، حقيقة ارتباطة بالفنانة شيماء المغربي، بعدما أثار الجدل حولهما لأيام بسبب تبادل الصور والكلمات الرومانسية بينهما.

ونشر عمر كمال فيديو، يجمعه بشيماء مغربي وسط النيل، يتبادلان من خلاله الرقص والغناء، لينفي ارتباطه بالفنانة، مؤكدا أنه عمل غنائي جديد يجمعهما بعنوان “انتي قلبي”.