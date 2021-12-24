/667971/دينا-الشربيني-تحارب-الشيطان-10-مشاهد-مرعبة-من-مسلسل-الزيارة-اللبناني

حقق مسلسل الزيارة اللبناني نجاحًا كبيرًا عبر منصة شاهد VIP، حيث صُنف العمل ضمن أفضل 10 أعمال تعرض على Shahid Vip، وهو العمل الذي تقوم ببطولته النجمة دينا الشربيني وسط مجموعة من النجوم اللبنانين. وخلال هذا العمل الذي يعرض منه حلقتين كل ثلاث من الأسبوع. استطاع أن يجعل المشاهد يحبس أنفاسه بسبب الرعب الذي يحتوي عليه قصة مسلسل الزيارة.

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