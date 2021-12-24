وزير الأوقاف يؤكد أهمية تقديم الخطاب الدينى بشكل يحقق أهدافه (صور)

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الجمعة لمحافظة بورسعيد، حيث كان فى استقباله المحافظ عادل الغضبان، وذلك للمشاركة فى احتفالات بورسعيد بالعيد القومى ولعقد لقاء مع أئمة المحافظة، فى إطار التواصل بين الوزير والأئمة والدعاة بمختلف المحافظات.
وشدد الوزير على أهمية دور أئمة المساجد بالعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية التى تعمل فى كل الاتجاهات.
ورحب المحافظ بوزير الأوقاف، مشيدا بجهود الوزارة فى زيادة الوعى والثقافة لدى المواطن وإبراز جهود الدولة من خلال القيادات الدينية والعلمية بالوزارة.
وأشار المحافظ إلى أن الزيارة تأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى - عيد النصر - فى الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر عام 1956، ومن المقرر أن يؤدى وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد صلاة الجمعة بمسجد أم القرى بحى الضواحى.
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