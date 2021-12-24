رئيس جامعة القاهرة يرأس اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم الفضاء

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء والذى عقد بقاعة أحمد لطفى السيد، لبحث التصور الأكاديمى للدراسة بالكلية ومناقشة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية والبرامج الأكاديمية المقترحة والتعاون الدولى بالكلية، لتكون المشروع الأكثر شمولية فى مصر والعالم العربى فى مجال علوم وأبحاث الفضاء والفلك وتطبيقاته.





حضر الاجتماع، الدكتور أسامة شلبية مدير مركز دراسات واستشارات علوم الفضاء بجامعة القاهرة، والدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، محمد بهى الدين الأستاذ بقسم الطيران والفضاء بكلية الهندسة، والدكتور محمد مصطفى غباشى رئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم، والدكتور أحمد على مدنى رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور السيد محمد عبد الحميد رئيس قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم، والدكتور ممدوح إسحاق ونس الأستاذ المتفرغ بقسم الفلك بكلية العلوم، والدكتورة هدى محمد على الأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

يأتى هذا الاجتماع بعد موافقة مجلس جامعة القاهرة على مقترح ورؤية الدكتور محمد الخشت، بالبدء فى إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يكون مقرها المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، ومنذ ما يقرب من عام كلف رئيس جامعة القاهرة مركز أبحاث الفضاء بالجامعة برئاسة الدكتور أسامة شلبية بوضع خطة وتصور التأسيس الأكاديمى، كما كلف لجنة علمية مشتركة من كلية الهندسة وكلية العلوم للمشاركة فى وضع التصور الأكاديمى.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد الخشت أن إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يعد مشروعا علميا له بعد قومى ووطنى، يرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، ويمثل نموذجا فى التكامل بين العلوم البينية لمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل، مؤكدا أن الهدف من إنشاء الكلية هو المساهمة فى وضع حلول رائدة لقطاع الفضاء فى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء كأحد متطلبات الأمن القومى لخلق وظائف المستقبل التى تعتمد على امتلاك المعرفة والمهارات لدى الشباب فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

وناقش أعضاء اللجنة المشتركة، التصور الأكاديمى المقترح للكلية، والبرامج الأكاديمية المقترحة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وإنشاء مجموعة من مختبرات الأبحاث، وبناء وتجميع الخبرات فى مجال الفضاء من أجل التأثير المحلى والإقليمى والعالمى على البحث والتعليم وخدمة المجتمع.

كما ناقش أعضاء اللجنة رؤية الكلية للمساهمة فى وضع حلول رائدة لقطاع الفضاء ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال التعاون مع هيئات ومؤسسات الفضاء المصرية والعربية والأفريقية والدولية، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الأجنبية الرائدة فى مجال البحث والتطوير والتدريب.