الداخلية تنظم زيارة لطلبة المدارس لبعض الجهات الشرطية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وتهدف الزيارة إلى تعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع .