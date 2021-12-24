عاجل- الصحة تصدر بيانا بشأن بروتوكول علاج كورونا فى المستشفيات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مشددة على توافر كل أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بكل المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجى من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتى يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجانا للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومى لإمداد كل المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

وفى سياق متصل، تقوم الغرفة المركزية للأدوية، بتحديث وتوفير أدوية البروتوكول العلاجى للتعامل مع فيروس كورونا فى كل المستشفيات، إلى جانب تأمين مخزون احتياطى استراتيجى، فضلا عن تجهيز المجمع القومى للأمصال واللقاحات بمخزون استراتيجى من المستحضرات الطبية، وذلك خلال العام المالى 2020 - 2021.

وناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكترونى للوزارة (www.mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).