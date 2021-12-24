رفع 2000 طن قمامة بشبرا الخيمة (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان حملة مكبرة استمرت حتى منتصف الليل لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا الخيمة باستخدام معدات حى غرب وشرق شبرا الخيمة ودعم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، حيث تمت الحملة باستخدام 13 سيارة كبيرة حمولة 20 طنا و7 سيارات صغيرة حمولة 6 أطنان وباستخدام 5 لودر كبير وسيارة كنس.





وأسفرت الحملة حسب بيان للمحافظة عن رفع أكثر من 2000 طن قمامة من شارع 135 وشارع أحمد عرابى وشارع 15 مايو ومحور العصار وشارع ترعة الإسماعيلية من الاتجاهين الشرقى والغربى.

ووجه المحافظ بالاستمرار فى رفع التراكمات بشكل يومى وزيادة عدد العمال بالشوارع وإلزام المتعهدين بالجمع السكنى من المنازل وعدم السماح لأى مواطن بإلقاء القمامة بالشارع، مشددا على ضرورة التعامل بحزم وتحرير المحاضر والغرامات الفورية، وطالب بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية.

ووجه المحافظ خلال الحملة إدارة المرور بالتعامل بكل حزم مع السيارات التى تسير عكس الاتجاه سواء فى الشوارع الرئيسية أو الفرعية وشن حملات لضبط المخالفين واتخاذ أقصى عقوبة حيالهم، مشددا أيضا على ضرورة تنظيم خط سير التوكتوك طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

وشدد المحافظ أيضا خلال الحملة على ضرورة تنظيم الساحات والجراجات وأن تكون فى إطار قانونى وأن لا تتعارض أو تتسبب فى غلق الشارع وعرقلة الحركة المرورية ومراجعة جميع الساحات وإزالة غير المرخص منها وتحرير محاضر لأصحابها.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات التى تعيق حركة المارة، مؤكدا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.