اعتماد وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة السويس

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة السويس، اليوم الجمعة، حصول وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة على شهادة الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات كمركز معتمد للتدريب والاختبارات الالكترونية.





وقال الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس فى بيان، إن لجنة التقييم المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب قد اعتمدت وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، عقب قيام اللجنة بزيارة للوحدة وتأكدت من نجاح الوحدة فى استيفاء متطلبات الاعتماد، وتوافر أحدث إصدارات الحاسب الآلى والخوادم، وتزويدها بكابلات الإنترنت للتدريب والامتحانات الإلكترونية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد داغر المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، إلى أن هذا الإنجاز الكبير لمجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة السويس والذى تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، ما كان ليحدث دون الجهد الكبير الذى يبذله كافة العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات سواء مديرى الوحدات أو مهندسى الدعم الفنى أو الفنيين الذين يصلون الليل بالنهار لأجل الرقى بجامعة السويس، فضلا عن الدعم والتشجيع الكبير الذى يحصل عليه قطاع تكنولوجيا المعلومات من رئيس الجامعة بما يجعل هذا القطاع يضع جامعة السويس فى مكان بارز على خريطة تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات المصرية.

وبدورها، أوضحت الدكتورة نڤين على مدير وحدة التدريب بالجامعة، أن الوحدة تهدف إلى تقديم دورات تدريبية فى أساسيات التحول الرقمى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمى بالجامعات، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى.