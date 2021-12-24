محافظ الغربية: تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بـ180 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن المحافظة شهدت مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم إنجازات كبيرة تحققت على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات الخدمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الجمعة، أنه تم تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بتكلفة 180 مليون جنيه منها أعمال رصف الطريق وإنشاء ممشى سياحى ومظلات ومقاعد وإنشاء متنفس حضارى ومنتزه لخدمة المواطنين، وفتح محاور مرورية جديدة للقادم من الطريق الزراعى حتى استاد طنطا وجامعة طنطا.

وأضاف رحمى أنه تم إنشاء طريق "عدلى منصور" بتكلفة 11 مليون جنيه بطول 1400 متر للربط بين مدينة طنطا بسبرباى والمنطقة اللوجستية، فضلا عن تطوير كورنيش الغفران بطنطا بتكلفة 35 مليون جنيه لفتح محاور جديدة حول مدينة طنطا، بالإضافة إلى طريق ميت حبيش البديل وتغطية الترعة بتكلفة 6 ملايين و755 ألف جنيه للطريق.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء كوبرى مشاة مزود بسلالم كهربائية بشارع البحر بطنطا وذلك بتكلفة 9 ملايين جنيه، لتحقيق السيولة المرورية وتقليل الحوادث وتسهيل عبور المشاة خاصة المرضى حيث تم الانتهاء منه بنسبة 52%، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء كوبرى مشاه بميدان الشون بالمحلة الكبرى وكوبرى معدنى مزود بسلم كهربائى بتكلفه 8.5 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة الانتهاء منه بنسبة 26%، فضلا عن توسعة مدخل المحلة بتكلفة 4.2 مليون جنيه.