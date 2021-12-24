وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال يناقشان جدول أعمال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الهجرة، ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، التعليم العالى، قطاع الأعمال، اتحاد الغرف التجارية، وذلك فى أول اجتماع تعقده وزيرة الهجرة بمقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح البيان أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بضرورة الاستفادة من خبرائنا بالخارج فى خطط التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الدولة 2030.

وصرحت وزيرة الهجرة بأننا بصدد لحظة تاريخية مهمة، تبرهن على قدرة المصريين فى تحقيق إنجاز مبهر، قائلة:"فحلم بناء العاصمة الإدارية الجديدة، أصبح حقيقة ملموسة، تحققت فى زمن قياسى، بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبأياد المصريين المخلصين لوطنهم، وها نحن اليوم نعقد اجتمعنا الأول بمقر وزارة الهجرة الجديد بالعاصمة الإدارية، فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة كبداية عمل لفترة انتقالية تجربية".

وحول مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه هى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتى تأتى فى إطار دعم توجهات الدولة المصرية لدفع عجلة الصناعة والإنتاج، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادى، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين المصريين بالخارج فى مجال الصناعة بمختلف أنواعها، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع شهد التشاور حول جدول الفعاليات المبدئى للمؤتمر التى تضمن عددا من ورش العمل المهمة، وتتناول مختلف المحاور المتعلقة بالقطاع الصناعى، حيث تم وضعها وفق رؤية الدولة المصرية لدعم عدد من الصناعات، ومن بينها الصناعات الطبية، توطين صناعة السيارات، ومستقبل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى فى مصر، وكذلك مناقشة الصناعة الخضراء، والصناعات التكنولوجية، بالإضافة لجلسة الصناعة فى أفريقيا.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم ممثلين الوزارات والجهات المشاركين بالاجتماع، إلى ترشيح قائمة بحضور المؤتمر من الشخصيات ذات الصلة، للمشاركة فى جلسات عمل المؤتمر، أو الحضور بالفعاليات، حتى يمكن الخروج بأفضل توصيات ونتائج من المؤتمر.

من جانبه، قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن "دعم القطاع الصناعى يعد غاية فى الأهمية، ولابد أن يوازيه نفس القدر من الدعم لقطاع التجارة، فالقطاعان مكملان لبعضهما البعض، خاصة وأننا بحاجة إلى فتح اسواق جديدة أمام المنتج المصرى"، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلى محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وأثنى وزير قطاع الأعمال على محاور عمل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وما يتضمنه من جلسات وورش عمل لمناقشة محاور قطاع الصناعة، وتوافقها بقدر كبير من رؤية الدولة لدعم هذا القطاع، مضيفا أن المؤتمر سوف يمثل ركيزة أساسية للاستماع لخبرائنا بالخارج والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى دعم الرؤى المستقبلية لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، عن طريق تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية.

من جانبهم، قال الممثلون عن الوزارات والهيئات المشاركة فى الاجتماع التحضيرى لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، إن ما يمثل أهمية المؤتمر هو قائمة الخبراء المصريين بالخارج المقترح مشاركتهم بهذه النسخة، وتوافقهم مع الجلسات الحوارية للمؤتمر، مشيرين إلى أهمية إدراج جلسة لمناقشة التكونولوجيا الرقمية، من خلال دعوة شركات مثل سويفل وميكروسوفت وساب للتعرف على تجاربهم فى هذه الجلسة.

كما أكدوا أهمية جلسة الصناعات الدوائية فى ظل ما الحاجة لتطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى أهمية استعراض نماذج من المصريين أصحاب المشاريع والتجارب الناجحة فى إفريقيا، والتعرف من خلالهم على السوق الأفريقية واحتياجاتها من الصناعات المصرية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تنظيم معرض على هامش المؤتمر يبرز التطور الصناعى الحادث فى مصر خلال هذه الفترة، ويمثل فرصة لتلاقى المشاركين بالمؤتمر بالعارضين، وكذلك تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للخبراء المصريين المشاركين بالمؤتمر إلى مناطق صناعية ومشروعات ذات الصلة، للتعرف طبيعة العمل بالمنظومة الصناعية فى مصر.