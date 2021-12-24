/667976/بعد-خطبة-اليوم-ماهي-صفات-المؤمنين-في-القرآن-الكريم

علق الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، خلال خطبته اليوم من مسجد التليفزيون بمبني الهيئة الوطنية للإعلام من محافظة القاهرة على صفات المؤمنين قائلا إن الله تعالى ميزهم بصفات عن غيرهم، منها ما جاء في سورة باسمهم وهي سورة المؤمنون في القرآن الكريم.

دوت الخليج

واستشهد وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد التليفزيون، بقوله تعالى في سورة المؤمنون (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۝ وَالَّذِينَ هُم ْعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون َ۝ وَالَّذِينَ همْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۝ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ).

وأوضح، أن الآية الكريمة وصفت المؤمنون بصفات تميزهم عن غيرهم وهي صفات أخلاقية وتعبدية، وفي سورة الأنفال يصف الله المؤمنون بصفات باطنة وظاهرة، فيقول الله (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من صفات عباد الله المؤمنين: الأخلاق الفاضلة، وَالْخَوْف والخشية منه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾.

وفي سياق سابق أطلقت وزارة الأوقاف، أول صفحة دينية بلغة الإشارة، لبث خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الصفحة تقدم لاحقًا تعريفًا بالنوابغ والمتميزين منهم، وتتلقى استفساراتهم الدينية وتجيب عليها، حتى لا تتخطفهم حسابات جماعات أهل الشر التي تنشئها الجماعات المتطرفة خصيصًا لاجتذاب هذه الفئة.

الأوقاف تطلق أول صفحة دينية بلغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الصفحة متاحة على الرابط التالي: https://www.facebook.com/Sign.language.awkaf/

هذا ووقّع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مذكرة تفاهم بمقر وزارة العدل، ضمن التعاون والتنسيق في التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.

مذكرة تفاهم بين الأوقاف والعدل والإفتاء للتثقيف بقضايا الأسرة للحد من ظاهرة الطلاق

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأحد، أن هذه المذكرة تتضمن برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث (الأوقاف والعدل والإفتاء) للأئمة والمأذونين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.