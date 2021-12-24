/667980/الصحة-ترد-على-شائعات-نقص-علاج-فيروس-كورونا

نفى المركز الإعلامي برئاسة الوزراء، ما تداولته بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات الحكومية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجانًا للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

كان اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس الماضي، نتاول برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تقريرا من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

الوزراء يعلن تطعيم ٩٨٪ من الأطفال

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.

وتطرق الوزير إلى الحالات الثلاث التي اُشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج في ٤ ديسمبر الجاري، مستعرضاً في هذا الصدد الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك عزلها بمستشفى العزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وإجراء التحاليل والمسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية نتيجة التحاليل.

وزير التعليم يستعرض تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر

وتناول القائم بأعمال وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن الحالة الوبائية بمصر، والذى تضمن معدل الإصابات الأسبوعية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والفرز، بالاضافة إلى الموقف الحالي للقاحات، حيث لفت إلى أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ ٣٣.٧٧٨.٨١٧ جرعة، و ٢٠.٠٩٤.٦٩٦ جرعة ثانية، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة ٥٣.٨٧٣.٥١٣ جرعة، بمعدل تطعيم حاليا ٣٥٣.١٣٠ جرعة يومياً، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة حاليا.

كما أشار إلي أن إجمالى ما تم توريده من لقاحات: أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك، وفايزر بيونتيك، وموديرنا بلغ ١١٦.٨٥١.٠٢٠ جرعة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها، وذلك من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، والتي أسفرت عن منح الجرعة الثانية لحوالي ٣٤٤.٩٥٦ شخص منذ إطلاق الخدمة، كما استعرض الوزير بياناً تفصيليا لأعداد الذين تلقوا اللقاحات للفئة العمرية من ١٢ إلي ١٨ سنة على مستوى المحافظات، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بمقرات الأحزاب والذين وصل عددهم إلى ٢.٧٣٣.٥٨٣ مواطن.

كما طمأن الوزير أعضاء المجلس على انتظام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تم الانتهاء من تطعيم نسبة 98‎%‎من المستهدف تطعيمهم حتى الآن.