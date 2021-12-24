/667952/3من-قيمة-عقود-الفنانينالرسوم-الجديدة-لـ- نقابات-المهن-التمثيلية-والسينمائية-والموسيقية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأحد المقبل نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

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يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

مادة 8 –(فقرة أولى) يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة، وبإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره ألف جنيه وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض.

مادة 13 – ( فقرة ثانية) ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافاً إليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه رسم إعادة القيد، وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

مادة 22 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره مائتى للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة المختصة.

«3%من قيمة عقود الفنانين»..الرسوم الجديدة لـ نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

مادة 39 - يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:

(ف) إصدار طابع دمغة فئة خمسين جنيه يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية وغير ذلك من المستندات التى يصدر الوزير المختص قرارا بتحديدها.

مادة 58 - يؤدى الأعضاء اشتراكاً سنويا فى أول يناير من كل عام بواقع مائة جنيه.

مادة 62 ) فقرة أولى)- العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل:

(3) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز مائتى، يدفع لصندوق الإعانات والمعاشات

.مادة 75 - تتكون أموال الصندوق من:

(10) رسم نسبى قدره 3% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم و 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.