/667970/بوفون-يهاجم-كريستيانو-رونالدو-بعد-ضياع-هوية-يوفينتوس

علق الإيطالي جيجي بوفون حارس مرمى، منتخب بلاده ويوفينتوس الأسبق، وحارس مرمى بارما الإيطالي بالدرجة الثانية حالياً، على تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريق السيدة العجوز في السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقيق بطولة الدوري الإيطالي مرتين مع اليوفي، ووصيف الكأس مرة وبطلة مرة، كما توج بالسوب الإيطالي مرتين مع السيدة العجوز.

تصريحات بوفون

وقال بوفون في تصريحات مع موقع "TUDN" الإيطالي: "أتيحت ليوفنتوس فرصة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الأول الذي وصل فيه رونالدو، لكنني لا أعرف ما حدث".

وأضاف: "في ذلك الوقت كنت في باريس سان جيرمان، عدت في الموسم الثاني لـ رونالدو، وعملت معه لمدة عامين، وقمنا بعمل جيد معًا، لكنني أعتقد أن يوفنتوس فقد جيناته مع كريستيانو، لم يعد يوفي بنفس الوحدة التي كانت تميزه".

واختتم: "في 2017 وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأننا كنا فريقًا يمتلك العديد من الخبرات، ولكن قبل كل شيء، كنا وحدة واحدة، وكانت هناك منافسة قوية للغاية على جميع الأماكن داخل المجموعة. وهذا ما فقدناه مع رونالدو".

عاد كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد فيرقه الثاني والذي جاء به بالدوريات الأوروبية الكبرى، في بداية الموسم الجاري، ليترك يوفينتوس الإيطالي بدون أي ألقاء قارية له مع السيدة العجوز، ولكن بخمسة بطولات محلية جاء رحيله.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

رونالدو يودع يوفينتوس

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.