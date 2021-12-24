/667953/3من-إيرادات-الفنانينرسوم-جديدة-بنقابات-المهن-التمثيلية-والسينمائية-والموسيقية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأحد المقبل نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

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يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

«3%من إيرادات الفنانين»..رسوم جديدة بنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

رسم قيد بنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ألف جنيه

رسم إعادة قيدة بـ ثلاثة آلاف جنيه للأعضاء الذين يتم إزالة عضويتهم

رسم مائتى جنيه لمن يتخلف عن أى انتخابات بنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

طابع دمغة فئة خمسين جنيه يوضع على جميع الشكاوى والطلبات المقدمة للنقابة

يؤدى الأعضاء اشتراكاً سنويا فى أول يناير من كل عام بواقع مائة جنيه

إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز مائتى، يدفع لصندوق الإعانات والمعاشات

رسم نسبى قدره 3% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم

1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى لصالح نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.