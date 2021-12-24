/667973/قائمة-بيراميدز-لمواجهة-انبي-بالدوري-المصري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة انبي، ويحل الفريق السماوي ضيفا على نظيره إنبي في الثالثة عصر السبت على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل بيراميدز لقاء انبي وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٦ نقطة من ٦ مباريات خاضها حتى الآن، حقق الفوز في ٥ لقاءات منها وتعادل في مباراة واحدة.

ويدخل انبي لقاء بيراميدز وهو يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من ٦ مباريات خاضها حتى الآن، حقق الفوز في لقاءين منها وتعادل في مبارتين، وخسر اثنين.

قائمة بيراميدز لمباراة إنبي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس.

نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث المباراة بين بيراميدز وطلائع الجيش، بفوزالفريق السماوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود وادي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من إبراهيم عادل من الطرف الأيسر ليخترق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى الفلسطيني وادي ليسجل الكرة في الشباك.

عاد علي جبر مدافع بيراميدز بالهدف الثاني، لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية بوجه القدم الخارجي عن طريق إبراهيم عادل من الطرف الأيسر لصالج بيراميدز، لتمر من الجميع وتصل إلى علي جبر سددها من مرة واحدة داخل الشباك.

أكد محمود وادي على الفوز لبرياميدز بالمباراة، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية خاطئة من محمد بسام لتصل إلى رمضان صبحي، ليمر من المدافع ويهديها إلى الفلسطيني الذي سدد الكرة في الشباك الخالية بعد خروج محمد بسام من مرماه.