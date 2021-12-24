صالون تنسيقية شباب الأحزاب يناقش استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين فى الخارج بحضور وزيرة الهجرة

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يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يعقد اليوم الساعة السابعة مساء ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، والاستاذ أحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تجدر الإشارة إلي إنه شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية التى نظمها حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حول مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية (قاضي الحريات)، وأدار الجلسة الحوارية، طلعت خليل أمين عام الحزب.

وتمثل وفد نواب التنسيقية في كل من النائب عمرو درويش، والنائب نادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب.

كما حضر الجلسة الحوارية مجموعة من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة منهم عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إضافة إلى ممثلي أحزاب العدل، والتجمع، والإصلاح والنهضة، والمصري الديموقراطي، والدستور.

كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل منظمة اليونسيف بمرور ٧٥ عام على تأسيسها، الذي تم برعاية السفير سامح شكري وزير الخارجية، وبحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد كبير من والسفراء والشخصيات العامة.

ضم وفد التنسيقية النواب أميرة صابر، محمد عبد العزيز، نشوى الشريف، دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويوستينا جورج، وغادة فتحي، ونجوى إبراهيم، أعضاء التنسيقية.