/667981/منتدى-دوريات-العالم-يرفض-ترك-اللعبين-الأفارقة-قبل-3-يناير

خاطب منتدى دوريات العالم، الذي يضم 41 دوريا كرويا من قارات مختلفة، الاتحادان الدولي والإفريقي لكرة القدم، "فيفا" و"كاف"، بأنه لن يترك اللاعبين للمشاركة في كأس إفريقيا قبل 3 يناير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهذا يخالف قاعدة فيفا التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للمشاركة في كأس إفريقيا قبل انطلاق البطولة بـ 15 يوم.

وتنطلق بطولة كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون يوم 9 يناير المقبل بعدما تأجلت عاما بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.

وأبدى المنتدى في وقت سابق اعتراضه على ترك الأندية للاعبيها لوقت طويل بسبب كأس إفريقيا، وقال إنه متخوف من الإجراءات الصحية في الكاميرون خشية تعرض لاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

قائمة السنغال لأمم أفريقيا 2021

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ألفريد جوميس - سيني ديانج.

في الدفاع: بونا سار - ساليو سيس - كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسي - عبده ديالو - إبراهيما مباي - عبد اللاي سيك - فودي بالو توري - شيخو كوياتي.

في الوسط: بابي ماتار سار - بابي جاي - نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - مصطفى نيم - مامادو لوم نداي - جوزيف لوبي.

في الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بامبا ديانج - كيتا بالدي - حبيب ديالو - بولاي ديا - فامارا دييدهو - مامي بابا تيام.

قائمة منتخب مصر المبدئية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي