رانيا يوسف تكشف لـ دوت الخليج سر جاذبيتها: بهتم بنفسي وبلعب رياضة

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تصدر اسم النجمة رانيا يوسف مؤشرات البحث جوجل مصر، وذلك في الساعات الماضية عقب ظهورها بالمؤتمر الصحفي لمسلسل المماليك المقرر عرضه قريبًا. حيث ظهرت في العرض الخاص بفستانًا أحمر اللون وبدى عليها الاهتمام بنفسها وبجسمها، مما جعل البعض يعلق بأن سنها كبير وأم لبنات كبار ولكن لا يظهر عليها الكبر. فما هو رد رانيا يوسف على هذا الأمر؟

دوت الخليج تتحدث مع رانيا يوسف عن اهتمامها بنفسها في السطور التالية

قالت الفنانة رانيا يوسف لموقع دوت الخليج: "احرص على الاهتمام بنفسي وممارسة الرياضية بشكل دائم كي أحافظ على جسدي وصحتي، وليس معنى أنني أم لبنات كبار أن يكون شعري أبيض وأكون سيدة عجوز".

وتابعت رانيا يوسف حديثها، وقالت: "نحن نرى سيدات فوق سن الـ 60 عامًا ولكنهن يهتمون بأنفسهن ويمارسون الرياضية بشكل مستمر ويحافظون على انفسهن".

رانيا يوسف في مسلسل المماليك

تلعب رانيا يوسف خلال مسلسل المماليك أكثر من شخصية، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي حيث ينتمي العمل لنوعية الاعمال ذات الـ60 حلقة، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامى مشوق، ويشارك في بطولة المماليك كلًا من رانيا يوسف، بيومي فؤاد ومحمد لطفي ورامي وحيد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

رانيا يوسف في مسلسل الآنسة فرح

وعلى جانب آخر تنتظر رانيا يوسف عرض الجزء الخامس من مسلسلها الشهير الآنسة فرح، وذلك عقب نجاح الجزء الرابع الذي عُرض عبر منصة شاهد وقناة MBC4، حيث تلعب دور "ديدا" وهي والدة "فرح" أسماء أبو اليزيد، وزوجة "القبطان ماجد الألفي" وهو الفنان تامر فرج.