اجتماعات وقرارات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 ديسمبر 2021، والذى تضمن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، لاستكمال جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادى، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزيرة التخطيط، والمدير التنفيذى للمبادرة المصرية "إرادة"، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع حدائق الفسطاط، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى المكتب الاستشارى للمشروع.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى المكاتب الاستشارية، والمحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا مع مسئولى شركة "جنرال موتورز" و"مجموعة منصور للسيارات"، حيث جدد التأكيد على الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، وذلك بحضور وزيرى المالية والتجارة والصناعة، وكذلك عقد اجتماع مع مسئولى شركة "هانيويل" الأمريكية، حيث أعرب عن تطلعه لقيام الشركة بزيادة وتوسيع مجالات عملها فى مصر، وتقديم مساهمات حيوية فى المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير الولايات المتحدة فى القاهرة.

واستكمالا للاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات"، حيث وجه بعقد حوار مع الأطراف المعنية لبلورة الاستراتيجية فى صورتها النهائية، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية، وأيضا اجتماع لمناقشة الاستعداد لمشاركة مصر كضيف شرف الدورة 25 لـ "منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى"، المقرر انعقاده فى روسيا، يونيو2022، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى الجهات المعنية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم عقد أول اجتماع أسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل افتتاح المشروعات التنموية بنطاق إقليم الصعيد، واختيار القاهرة لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، والموقف الوبائى محليا وعالميا، بجانب اجتماع مع مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز، من بينها مقترحات تدقيق الحدود الإدارية لعدد من المحافظات، وموقف توفير أراضى المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، فضلا عن اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ومسئولى الجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية فى محافظة أسوان فى إطار متابعته للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى جولة فى عدد من المصانع والشركات المقامة فى المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك برفقة وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شهد السيد رئيس مجلس الوزراء افتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة "نستله مصر" للمنتجات الجافة، خلال زيارته المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه حتى عام 2025 وتم بالفعل توجيه 100 مليون جنيه منها هذا العام لإقامة خطوط الإنتاج الجديدة، كما شهد افتتاح توسعات جديدة لشركة "فليكس بى فيلمز مصر" لتصنيع البلاستيك المرن، إحدى شركات مجموعة "Uflex" الهندية العالمية، والتى تتمثل فى خط إنتاج جديد يعد هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وتصدير مواد التغليف والتعبئة البلاستيكية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار.

وتضمنت الأنشطة كذلك، الإدلاء بتصريحات صحفية خلال جولته بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر، حيث أكد أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، مشددا على الدور المحورى والأساسى له، وحرص الدولة على دعمه بأية إمكانيات وقدرات يحتاجها، إلى جانب إلقاء كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بنطاق إقليم الصعيد، حيث أعلن إطلاق كتاب مهم يوثق ما تم إنجازه على مدار السنوات السبع الماضية، لافتا إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات فى الصعيد بقيمة 1.1 تريليون جنيه منها 180 مليار جنيه استثمارات تخص الصعيد فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن عقد مؤتمر صحفى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال إن الحكومة تتواجد فى مقرها بالعاصمة الإدارية وسط حجم عمل وتنمية يمثل إعجازا بكل المقاييس، مضيفا أن مشروع العاصمة الإدارية عنوان للجمهورية الجديدة، وأنها مخططة لتستوعب نمو وتقدم مصر لـ 200 سنة، بجانب الإجابة على تساؤلات الإعلاميين بالمؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الاجتماع الأسبوعى، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تحاول تعظيم مواردها لكن التحدى هو الزيادة السكانية السنوية التى تلتهم جهود التنمية، مضيفا أن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحقة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وإطلاق مؤشر المعرفة العالمى، بالإضافة إلى لقاء مع مجموعة من أوائل خريجى برنامج جامعة اسلسكا، لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس جامعة اسلسكا، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، فضلا عن لقاء مع رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب البحرينى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب عن أمله فى أن يكون الوفد البحرينى قد اطلع على ما تم إنجازه من أعمال فى العاصمة الجديدة، لافتا إلى أن هذا الحجم من الأعمال تم إنجازه فى أقل من خمس سنوات، وهو ما تحتاج الدول إلى إنجازه فيما لا يقل عن 15 – 20 عاما.