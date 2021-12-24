بـ29 مليون جنيه.. إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة الحجاز بالغردقة

جدة - نرمين السيد - وأكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة المياه فى بيان اليوم الجمعة، أن عمليات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم فى تأمين وصول المياه للمواطنين بجودة عالية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل بعدة مناطق لتأهيل شبكات المياه لنظام الضخ 24 ساعة وإلغاء نظام المناوبات.

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