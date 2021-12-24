وزير الأوقاف: الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى (عيد النصر) فى الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر عام 1956.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة التى جاءت بعنوان "صفات المؤمنين فى القرآن الكريم"، متحدثًا عن أن الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وهو سبيل الوصول إلى الحياة الآمنة المطمئنة، والفلاح والأجر العظيم، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالى بورسعيد.

وكان وزير الأوقاف قد التقى صباح اليوم بأئمة المحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد، فى إطار التواصل بين الوزير والأئمة والدعاة.