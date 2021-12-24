نقيب التمريض تترأس اجتماع مجلس إدارة النقابة لمناقشة شؤون المهنة

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ إجتماع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، لمناقشة كل المستجدات المتعلقة بالنقابة والتى تضمنت مشاركة النقابة فى اجتماعات جامعة الدول العربية وتفاصيل الاجتماع بوزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وعرض الزمالات الجديدة لمهنة التمريض.





وقالت نقيب التمريض، فى بيان لها اليوم، إنه تم مناقشة تفاصيل اجتماعات اللجنة التشريعية لإعداد القوانين، واللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول العربية، والتى تناولت إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض والقبالة الخاصة بالدول العربية، وأول قانون استرشادى لتنظيم ممارسة التمريض بالدول العربية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تضمن أيضا مناقشة مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض والتى تم عرضها الأسبوع الماضى على وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأضافت كوثر محمود، أن الاجتماع تناول أيضا الزمالات الجديدة للتمريض والتى تضمنت زمالة القابلات "المولدات" وزمالة تمريض أسرة على غرار طبيب الأسرة، وزمالة تمريض صحة المجتمع.

وقال عبده رفعت عبدالعال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، ناقش الاجراءات التى اتخذتها النقابة لمحاربة دخلاء المهنة، لافتا إلى أن هناك إجراءات جديدة اتخذتها النقابة وسيتم تطبيقها بدءا من العام الجديد 2022.

وأضاف رفعت أنه تم مناقشة اجراءات تسجيل القابلات "المولدات القانونيات" لتسهيل العمل لهم داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن هذا التخصص مطلوب بشدة خارج مصر، حيث يتميز التمريض المصرى بالكفاءة والمهارة.