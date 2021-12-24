عاجل- أول تحرك من التضامن بشأن رعاية سيدة حامل فى الشارع (صور)

وكان فريق برنامج أطفال وكبار بلا مأوى تلقى بلاغًا يفيد بتواجد سيدة حامل بالشارع بمنطقة قصر العينى.
وعلى الفور توجه فريق شمال الجيزة التابع للبرنامج لبحث الحالة وتلبية الاحتياجات وتبين أن الحالة تدعى "هناء "وتبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، وكانت تتواجد بمنطقة المنيرة بمنطقة القصر العينى.
وتبين أن السيدة متزوجة وعلى إثر خلافات زوجية تركت المنزل منذ 10 أيام تقريبا وتقيم بالشارع منذ ذلك الحين مع العلم أنها حامل بالشهر التاسع
وقام فريق شمال الجيزة التابع لبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى بإجراء مقابلة لجمع البيانات وبحث الاحتياجات، كما تم التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة التى استجابت على الفور بعد توضيح ظروف الحالة وقامت بالتواصل مع دار الخير التابع لجمعية العلاقات الانسانية لاستقبال الحالة.
وقد تم نقل الحالة وتسكينها بالدار على أن يتم استكمال الاجراءات صباح الغد من جانب مسئول ادارة الحالة بالوحدة.
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