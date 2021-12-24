افتتاح المقر الجديد لبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بـ«تجارة أسيوط»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع فى طرح برامج خاصة ومتميزة فى مختلف القطاعات بكليات الجامعة والتى من شأنها تطوير العملية التعليمية المقدمة بما يواكب التطور العالمى ويعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة فى مجالاتها والمتزايدة فى حجمها.





جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمى للمقر الجديد لبرنامج BIS بالمبنى الجديد لكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد السلام نوير عميد الكلية، والدكتور محمد العدوى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى قايد منسق البرنامج، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن القائمين على البرنامج.

وخلال كلمته، أشاد رئيس جامعة أسيوط بالنشاط العلمى لكلية التجارة والتى تعد إحدى أكثر كليات الجامعة تطورا ومسايرة لمتطلبات سوق العمل والمتميزة فى برامجها العامة والخاصة، مؤكدا أن برنامج BIS يمثل واحدا من أهم البرامج بالجامعة والتى تسهم فى إعداد خريجين على مستوى عال من الكفاءة، كما كشف أن هذا البرنامج وغيره من البرامج الخاصة بالجامعة يمثلون نواة أساسية لتطوير التعليم الجامعى فى مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة فى نسق التعليم العالى والجامعى، وفى ختام كلمته فقد حرص رئيس الجامعة على تقديم شكره للقائمين على كل من الكلية والبرنامج.

وأكد الدكتور شحاتة غريب أن المقر الجديد للبرنامج والذى يضم 6 قاعات دراسية لا يقل تميزا عن أى منشأة تعليمية فى أرقى دول العالم، كما أكد على الدعم الدائم من إدارة الجامعة للكلية لتتمكن من الاستمرار فى تطوير أدائها المتميز بالفعل وداعيا طلاب البرنامج الجديد البالغ عددهم 560 طالبا وطالبة، إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق التفوق الدراسى وتطوير مهاراتهم من أجل الحصول على أفضل الفرص المتاحة لهم فى سوق العمل مستقبلا.

وفى هذا الشأن، أوضح عميد الكلية أن البرنامج يقدم تخصصا فريدا يجمع بين نظم المعلومات والعلوم المالية والتجارية كما يضم نخبة منتقاة من أساتذة كليات التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعى لإكسابهم مهارات تطبيقات الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يؤهلهم لفرص عمل متنوعة ومختلفة داخل وخارج مصر، بل ويؤهلهم ليصبحوا خبراء متميزين وقياديين بارعين فى المستقبل.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال الحفل تسليم دروع البرنامج تكريما لكل من الدكتور طارق الجمال والدكتور شحاتة غريب والدكتور عبد السلام نوير والدكتور محمد ألعدوى، إلى جانب مؤسسى البرنامج الدكتور مصطفى قايد منسق البرنامج، والدكتور أحمد عبد الوهاب المسجل العام للبرنامج، والدكتور رمضان مشرف المشرف المالى للبرنامج، كما تم تسليم شهادات التقدير لمسئولى الإرشاد الأكاديمى بالبرنامج وعدد من الموظفين المتميزين العاملين بالبرنامج.