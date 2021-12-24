أخبار مصرية

إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بالبحيرة للتحقيق

0 نشر
مصطفى فراج 2021-12-24 14:54 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة 30 حالة لعدم الانضباط الإدارى على النحو الاتى:

- 22 من العاملين للتحقيق بالمرور على المصالح الحكومية والصحية (جمعيات زراعية - وحدات صحية) بقرية الربدان ومحلة بشر بشبراخيت، لتغيبهم بدون سند قانونى.

- 8 من العاملين بالإدارة الصحية بالمحمودية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بالبحيرة للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا