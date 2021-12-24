إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بالبحيرة للتحقيق

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.





ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة 30 حالة لعدم الانضباط الإدارى على النحو الاتى:

- 22 من العاملين للتحقيق بالمرور على المصالح الحكومية والصحية (جمعيات زراعية - وحدات صحية) بقرية الربدان ومحلة بشر بشبراخيت، لتغيبهم بدون سند قانونى.

- 8 من العاملين بالإدارة الصحية بالمحمودية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.