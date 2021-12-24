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كيفية تسجيل لقاح كورونا عبر وزارة الصحة 2022 ، العديد من التصريحات الرسمية تحث المواطنين على سرعة الحصول على الجرعات الخاصة بلقاح كورونا.

دوت الخليج

كيفية تسجيل لقاح كورونا عبر وزارة الصحة 2022

فى هذا الإطار نوضح للمواطنين كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على لقاح كورونا، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت فى وقت سابق كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل لأخذ لقاح كورونا.

خطوات الحصول على لقاح كورونا

كما حددت وزارة الصحة أيضًا العديد من المراكز والأماكن المحددة، التى يمكن الحصول منها على لقاح كورونا، مثل المراكز المتنقلة ومحطات مترو الانفاق، وأيضًا المستشفيات الحكومية فى كل ربوع مصر.

ومن ضمن الخطوات الضرورية التى يلزم اتباعها عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا، القيام أولًا بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

كما أنه من الضروري أيضًا اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين، ويلي تلك الخطوة أيضًا كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل طلب التطعيم، وذلك من خلال التسجيل بالاسم الرباعي وأيضًا الرقم القومي، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد والإقامة والمحافظة.

يجب عليك أيضًا عند الدخول إلى الموقع للتسجيل ومن ثم الحصول على لقاح كورونا أن تقوم بتحديد منطقة السكن لإيجاد أقرب مركز طبي مخصص للتطعيم.

وتعمل وزارة الصحة والسكان على اتباع نهج قائم على الحصول على لقاح كورونا من أقرب مركز للتطعيم.