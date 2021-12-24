تعرف على مواعيد عمل قصر البارون 2022

يعتبر قصر البارون في مصر من القصور التي تعتبر مقصدًا للعديد من السياح الداخليين والخارجيين، وذلك لطرازه المعماري ذات الطابع الخاص وعمره الكبير، والذي تم تشيده إلى المليونير البلجيكي "البارون ادوارد" الذي جاء إلى مصر من الهند في نهايات القرن التاسع عشر، عقب افتتاح قناة السويس.

دوت الخليج بعد التجديدات التي قامت بها وزارة الآثار في القصر سالف الذكر في عام 2017، والتي انتهت منها في 2020، ظهر الإقبال الشديد على القصر الأمر الذي دفع وزارة الآثار بالإعلان عن مواعيد استثنائية يتم فتح القصر فيها لاستقبال الزائرين، والتي كان قد أقرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، فور افتتاح القصر للجمهور فى أواخر يونيو الماضى. دوت الخليج يقدم لكم أهم المعلومات عن مواعيد العمل لقصر البارون في السطور التالية: 1. مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساءا بدلا من الرابعة مساء. 2. بيع 900 تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى بواقع 100 زائر كل ساعة. 3. الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين. 4. أقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخص في نفس الوقت كحد أقصى. 5. سوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد 45 دقيقة. 6. تم تحديد تذاكر زيارة القصر لتكون فى متناول الجميع، وبالنسبة للاجانب وغير المصريين ستكون التذكرة بواقع 100 جنية للاجنبى و50 للطالب الأجنبى. 7. وللمصريين ستبلغ التذكرة 20 جنية و10 للطلاب. 8. كل المصريين فوق سن ال 60 سنة يسمح لهم الزيارة مجانية ببطاقة الرقم القومى. 9. وتتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر و الحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح). 10. وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان فى حى مصر الجديدة للزيارة وذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر. 11. تبلغ تذكرة زيارة السطح فقط سعر موحد 50 جنيه مصري للزائر الأجنبي و 20 جنيه للزائر المصرى

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