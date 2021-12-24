/667982/التشكيل-الرسمي-لمباراة-سيراميكا-كليوباترا-والمقاولون-بالدوري-المصري

تنطلق صافرة بداية مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني لكلا الفريقين هن تشكيل فريقيهما لمواجهة اليوم والتي تأتي، بالطابع الهجومي من قبل الطرفين في محاولة تحقيق الفوز في اللقاء.

ويحتل كليوباترا المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بينما المقاولون في المرتبة 15 ورصيده 5 نقاط.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون:

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني

الوسط: بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم - محمد حسن

الهجوم : شادي حسين - مصطفى ميسي

تشكيل المقاولون العرب أمام سيراميكا:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد الشيمي - محمد سمير- أحمد عبد العزيز - محمد مجلي

الوسط: عماد فتحي - باسم علي - أحمد كابوريا - كريم مصطفى - أحمد داوودا

الهجوم: مامادو نديوكو

نتيجة مباراة الأهلي ضد الرجاء

حقق الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبعد تتويج الأهلي بالسوبر دخل المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني التاريخ بتحقيقه أرقام مميز مع النادي الأهلي على مستوى القارة الأفريقية.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة. وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.