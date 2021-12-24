/667991/فريق-إنجليزي-يقترب-من-ضم-محمد-الشناوي-بعد-السوبر-الإفريقي

تألق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول، والنادي الأهلي في بطولتي كأس العرب، ونهائي السوبر الإفريقي، الذي تترقبه محبي الكرة حول العالم جذب انتباه مدرب حراس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر محمد الشنوي في العديد من اللقطات في بطولة كأس العرب، مع المنتخب الوطني في أكثر من صورةن بتألقه المعروف، وفي بطولة السوبر الإفريقي أيضاً.

وتواجد الشناوي في قائمة أفضل حراس المرمى لعام 2021 حول العالم، بعد حصد بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الإفريقي في عام واحد، وتألقة في أولمبياد طوكو 2020 مع المنتخب الأولمبي.

تصريحات مدرب الحراس

وقال مدرب حراس أستون فيلا: "محمد الشناوي رأيت بعض الملخصات له في مباراة السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية التي يتابعها الجميع، الشناوي حارس مرمى رائع وينتظره مستقبل باهر".

ليعود الحديث مرة أخرى من قبل الأندية الأوروبية حول ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، والذي اشتعل في الموسم الماضي، بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية والتي حصد فيه الأهلي برونزية العالم، بعد تصدى الشناوي لركلتي ترجيح لينتهي اللقاء بثلاثة مقابل اثنين.

أفضل حراس المرمى الأفارقة

وأشار نيل كاتلر، في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي": "هناك العديد من الحراس الأفارقة الذين أتابعهم بشكل خاص، مثل إدوارد ميندي والكاميروني أندري أونانا حارس مارسيليا والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن محمد الشناوي فقد رأيت له بعض الملخصات له في مباراة السوبر الإفريقي وبطولة كأس العالم للأندية التي يتابعها الجميع، الشناوي حارس مرمى رائع وينتظره مستقبل باهر".

وأكمل: "تهانينا للأهلي لامتلاكه حارس رائع مثل محمد الشناوي، تابعت من خلال وسائل الإعلام أرقامه وبعض الإنقاذات التي قام بها، أمر عظيم، وتهانينا أيضا لمنتخب مصر والشعب المصري الذي لديه محمد الشناوي".

ما ينقص الشناوي للإحتراف

وأوضح: "بالنسبة للقدرات البدنية فهو يحتاج العديد من الأشياء من أجل التحسن، شاهدت ركلات الترجيح لمباراة السوبر الإفريقي حيث كان الشناوي قريبا من إنقاذ ركلتين".

واختتم نيل كاتلر قائلا: "ميندي هو الحارس الأفضل في إنجلترا، يقدم مستوى عظيما وهذا مكسب للكرة الإفريقية، أتحدث بكل شفافية رغم أنني مدرب حراس أستون فيلا، وأليسون يتسحق أن يكون ثاني أفضل حارس في إنجلترا".