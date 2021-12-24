مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، عن موعد مباريات الدور نصف نهائي لبطولة كأس الرابطة، والتي يتواجد بها ليفربول وتشيلسي وآرسنال، وتوتنهام بالمربع الذهبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يختلف لقاء نصف نهائي بطولة كأس الرابطة عن باقي البطولة، والتي يتواجد بها لقاء ذهاب وإياب، والتي جأء به العديد من الإنتقادات بالتغير ولعب مباراة واحدة فاصلة للدور النهائي، في ظل انتصار فيروس كورونا وسط الاندية الإنجليزية.

موعد مباريات الدور نصف نهائي بكأس الرابطة

ويلتقي ليفربول وأرسنال في السادس من يناير القادم، في لقاء ذهاب الدور نصف نهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب الإمارات، بينما يشهد ملعب الأنفيلد على لقاء الإياب في الثالث عشر من نفس الشهر.

ويلتقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الخامس من يناير القادم، في لقاء ذهاب الدور نصف نهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب ستامفورد بريدج، بينما يشهد ملعب توتنهام على لقاء الإياب في الثاني عشر من نفس الشهر.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي بكأس الرابطة

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

ليفربول وتوتنهام بالدوري

وكان نادي ليفربول يلعب الجولة الماضية أمام توتنهام، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليفشل الفريق في التقدم نحو صدارة الدوري الإنجليزي، والذي يتصدرة حتى الأن مانشستر سيتي.

وتعرض أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للريدز إلى الطرد خلال المباراة الماضية مباشرة، وذلك عقب التعدي بدون الكرة على لاعب توتنهام، ليتم إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات متتالية.

وكان من المفترض أن يغيب اللاعب عن المباريات الثلاثة بداية من لقاء ليدز يونايتد بالدوري، ولكن بعد تأجيله تقرر أن يبدأ الإيقاف من مباراة ليستر سيتي، وتنتهى في مباراة تشيلسي يوم 3 يناير المقبل.

ويأتي تأجيل مباراة ليدز يونايتد لفريق ليفربول بمثابة الصدمة بسبب ما حدث لروبرتسون وتأجيل الإيقاف لنهاية مباراة تشيلسي الهامة في الدوري.