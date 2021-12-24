/667994/خاص-شهيرة-عن--تمثال-محمود-ياسين-ببورسعيد-زرع-وحصد-ورسالة-مؤثرة-لزوجها-الراحل

أزاح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الخميس، الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين، بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق، بحضور الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، ومحمود عمرو محمود ياسمين، وعدد من أفراد أسرة النجم الراحل.

دوت الخليج ينفرد بأول تعليق من الفنانة القديرة شهيرة على إزاحة الستار عن تمثال زوجها محمود ياسين ببورسعيد.

أول تعليق من شهيرة على تمثال زوجها

وعلقت النجمة القديرة شهيرة على هذا الحدث المؤثر في تصريح خاص ل «دوت الخليج» قائلة: "زرع وحصد، فهو أيقونة من أيقونات السينما المصرية.. له أعمال تاريخية على مدى تاريخه على المستوى الاجتماعي والسياسي والديني".

وتابعت :"صاحب رصيد كبير.. كان عنده مشوار رائع على في المجال التطوعي سواء على المستوى العالمي أو المحلي.. فهو رمز لكل شئ جميل".

رسالة مؤثرة من شهيرة لزوجها الراحل

ووجهت شهيرة رسالة مؤثرة لزوجها الراحل من خلال «دوت الخليج» قائلة: "حبيببب أنت زرعت وحصد.. ليك تاريخ كبير الناس كلها بتتكلم عنه وتقدره وبيشيدوا بيه".

وأضافت:"أهل بلدك ببور سعيد فرحانين.. يوم مشالوا الستار كان يوم يوم العيد القومي، هم اختاروا يوم مهم زي ده عشان يكرموه ودا تقدير تاني".

السيرة الذاتية لمحمود ياسين

ولد محمود ياسين، يوم 2 يونيو 1941، فى مدينة بورسعيد حصل على الليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة في بداية حياته ، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد.

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم" ولمع نجمة و أصبح من أهم نجوم الفن ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبى"، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

مسيرة محمود ياسين الفنية

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم" ولمع نجمة و أصبح من أهم نجوم الفن ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبى"، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

النجم الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.كما حصل الفنان الراحل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات داخل مصر و خارجها.