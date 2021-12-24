/667995/إليسا-تتحدى-الظروف-العصيبة-وتدعوا-للإحتفال-بالكريسماس-بالصلاة

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على توجيه رسالة للجمهور، بضرورة الإحتفال بالكريسماس عن طريق الصلاة، وترك أي ظروف عصيبة يمر بها الجمهور حتى الإنتهاء من تلك الإحتفالات.

دوت الخليج يرصد دعوة إليسا للإحتفال بالكريسماس

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شو حلو العيد لما رغم كل الظروف الصعبة، بيلاقي الإنسان حالو مبسوط بالحد الأدنى، وعندو أمل وسعادة بقلبو. كل سنة وإنتو بخير، وخلوا هالمناسبة تكون بشكل أساسي للصلاة، تا تكون إيامنا الجايي أحلى، Merry christmas everyone”.

إليسا وسبب ارتدائها ملابس جريئة

وأثارت إليسا الجدل في وقت سابق، بعدما ردت على منتقدي ملابسها الجريئة وذلك خلال إحدى لقائتها مع مجلة جمالك اللبنانية، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها الأكثر جمالا فلماذا لا تشارك ذلك الجمال مع جمهورها.

وقالت، خلالللقاء، إنها لا تتعمد الإثارة ولا تفعل أي مجهود، ولكنها أنثى وتتمتع بقدر كاف من الجمال فلا مانع من أن تظهر جمالها للجمهور، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن كل ما تقوله وتفعله ولا يهمها رأي أي شخص، وأكدت أنها لم تندم على أي شيء تقوله، وأنها تتحمل مسئولية أقوالها فهي تؤمن بما تقوله.

وأضافت إليسا: «أنا أحب نفسي ولو محبتش نفسي مفيش حد هيحبني وأثق في نفسي كثيرًا وهذا ينعكس على من حولي، ولكن حبي لنفسي لا يلغي حبي للناس والأولوية ليست لحبي لنفسي».

إليسا تعيش حالة ارتباط عاطفي

وكشفت إليسا أنها تعيش قصة حب حاليا، ولا تريد أن تعرض حياتها الشخصية للجميع، ولا تحب أن تكون العلاقة مكشوفة أمام الجميع، موضحة أنها تشعر بأنها بعمر العشرين.

شمس الكويتية تستفز جمهور إليسا بهذه الكلمات

هذا وأثارت الفنانة شمس الكويتية غضب جمهور إليسا في الساعا القليلة الماضية بمشاركة فيديو أثناء جولتها بالعراق مؤكدة أنها لا تردي درع واقي في إشارة منها لحادثة إليسا.

كتبت شمس الكويتية عبر موقع انستجرام: «جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة، بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية بينكم انتوا الأمان والسن».

وتابعت: «كالعادة وفي كل زيارة لي أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة».