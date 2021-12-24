/667997/كوكب-اليابان-العجيب اختراع-جديد-يتيح-للمشاهد-تذوق-الطعام-المعروض-على-التلفزيون

قام مخترع ياباني، بعمل اختراع مثير للجدل، وفريد من نوعه، وذلك اطار ما يقدمه اليابانيين من اختراعات قيمة، واحيانا مثيرة للجدل.

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ويتمثل الاختراع في شاشة تليفزيون يمكن لعقها باللسان، للاستمتاع بنكهة الطعام المعروض عليها، والتعرف على طعمها، دون الذهاب إلى المطعم.

الاستاذ الجامعي الياباني، حاول بهذ الاختراع التقرب من المشاهد الذي أراد له أن يستعمل حواسه خاصة النظر والتذوق معًا أثناء مشاهدة التلفاز، حيث ان الجهاز يعتمد ،على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معين، كما تتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

كوكب اليابان العجيب

وعلى حسب ما ذكره هومي مياشيتا، الأستاذ بجامعة ميجي، فإنه في زمن كورونا، يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي، وتفاعلهم معه، وجاء ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويترز.

ويتألف فريق مياشيتا، من حوالي 30 طالبا أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقا أكثر ثراء.