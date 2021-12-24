بمهرجان «أنتي قلبي»..عمر كمال يحصد مليونه الأول عبر يوتيوب

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يواصل مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال إحتفالاته بنجاح أحدث أعمال الغنائية «أنتي قلبي» الذي طرحه في مساء يوم الخميس بالتعاون مع المطربة شيماء المغربي، بعد انتظار طويل من الجمهور.

دوت الخليج يرصد احتفالات عمر كمال بطرح أغنيته الجديدة إنتي قلبي

وحقق كليب انتي قلبي، بعد 21 ساعة من طرحه عبر قناة عمر كمال الرسمية على موقع الفيدويهات يوتيوب، مليون و100 ألف مشاهدة، كما حظيت بالترتيب الثالث للأكثر روجا عبر يوتيوب.

وحرص عمر كمال على الإحتفال بهذا الحدث بشكل متواصل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

مهرجان انتي قلبي وربنا

ويعد مهرجان انتي قلبي وربنا من غناء عمر كمال وشيماء المغربي، وهو من كلمات إسلام المصري وألحان علي صابر وعمر كمال وتوزيع إسلام ساسو.

وأتت كلمات العمل على النحو الأتي: “انتي قلبي وربنا نسيتيني العكننه تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا كل حاجه ف دنيتي انتي اصلا ضحكتي وبامانه انتي الامانه نفسي اخد فرصتي متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني يا غزال مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال”.

خطوبة عمر كمال المزيفة

يشار إلى أن عمر كمال خدع الجمهور خلال الأسابيع الماضية، بنشر صور له برفقة المطربة شيماء المغربي، وكان يكتب انتي قلبي وربنا، واوحى أنه تقدم لخطبتها. كما نشر فيديو وهو يقوم بمفاجأة لشيماء على ضفاف النيل، حتى فوجئ الجمهور بأنها دعاية من عمر كمال لمهرجان انتي قلبي وربنا.

معلومات حول شيماء المغربي

وتصدرت المطربة شيماء المغربي، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، بعدما نشر مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة تجمعهما في إشارة منه أن تم عقد قرانهما.

شيماء المغربي، مطربة تبلغ من العمر 20 عاما، اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات، وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر ال٩ سنوات.

وشاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، وتعد أخر أعمالها مهرجان «فينك يا راحة» الذي صورته على طريقة «الفيديو كليب».