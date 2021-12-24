ميريام فارس تدهس شاب في السعودية بسيارتها.. ما القصة؟ (فيديو)

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تشارك النجمة اللبنانية ميريام فارس في بطولة سلسل تساهيل مع النجم بيومي فؤاد، وذلك ضمن أعمال شاهد الأصلية. وخلال برومو مسلسل تساهيل نجد أن ميريام فارس تدهش شاب بسيارتها بدون قصد ولكن الشاب يخرج من هذه الحادثة سليمًا ويطلب التقاط صور تذكارية معها.

دوت الخليج ينشر مواعيد عرض مسلسل تساهيل بطولة ميريام فارس يُعرض مسلسل تساهيل من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت مصر، ويعرض عبر حصرياً عبر منصة شاهدVIP. ميريام فارس في مسلسل تساهيل بدأ عرض مسلسل تساهيل عبر منصة شاهد VIP – Shahid Vip، يوم 19 ديسمبر الماضي، وتظهر ميريام فارس كضيفة شريف في إحدى حلقات تساهيل وليست بطلة أساسية، كما أن النجم بيومي فؤاد يعد هو الممثل المصري الوحيد المشارك في العمل. اقرأ ايضًا.. دينا الشربيني تحارب الشيطان.. 10 مشاهد مرعبة من مسلسل الزيارة اللبناني رانيا يوسف تكشف لـ دوت الخليج سر جاذبيتها: بهتم بنفسي وبلعب رياضة خاص| شهيرة عن تمثال محمود ياسين ببورسعيد :«زرع وحصد».. ورسالة مؤثرة لزوجها الراحل مسلسل تساهيل تدور أحداث مسلسل تساهيل حول مجموعة من الأشخاص الذين يتعرضون لـ 14 اختبارًا، ويسعون لكسف 7 مليون ريال سعوي من صديق والدتهم فهو رجل ثري ولهذا يوافقوا الأبناء الأربعة على القيام بـ 14 مهمة يقعون من خلالها في مواقف كوميدية على مدار 20 حلقة . أبطال مسلسل تساهيل مسلسل تساهيل من تأليف محمد الراشد وإخراج رافع حمدي، ويشارك في البطولة كلًا من علي السبع، بيومي فؤاد، بدر اللحيد، ريم علي، عهود السامر، محمد الراشد، ويشهد العمل مشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي.

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