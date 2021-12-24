/668001/المراشدة-تستعد-لأفتتاح-المشروعات-التنموية خلال-الفترة-المقبلة

رصد موقع "دوت الخليج " اليوم الجمعة ، استعدادات محافظة قنا؛ لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت ، بقرية المراشدة؛ لافتتاح المشروعات القومية وحدة صحة الأسرة ومجمع خدمات المواطنين ونقطة الشرطة ، وحدة إسعاف بالمراشدة، والتى تعبر ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تخدم أهالي القرية .

المراشدة تستعد لاستقبال الرئيس لأفتتاح المشروعات التنموية

وأعلن اللواء أشرف الداودى في بيان له إلى أن المشروعات المقرر افتتاحها مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 420 م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل 13,5مليون جنيه، ويضم " وحدة محلية ، مجلس محلى ، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين " ويخدم 55 الف نسمة، وأيضا تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، وأيضا وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية.

المراشدة تستعد لاستقبال الرئيس لأفتتاح المشروعات التنموية

وقال مصدر مسئول لـ"موقع دوت الخليج "، إن قرية المراشدة، تشهد حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج القرية، استعدادًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية بقنا، تشن حملات تمشيط باستمرار في شوارع ومداخل المدينة بالكامل لتوفير أقصى درجات الأمان.