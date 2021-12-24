/668004/ندوة إعلامية-حول-زواج-القاصرات-والزواج-العرفى-من-منظور-دينى-واجتماعى-بدمنهور

نظم امس الخميس مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ندوة حول، زواج القاصرات والزواج العرفى من منظور دينى و اجتماعى، بمدرسة الثانوية الفنية بنات بدار المعلمات بدمنهور

وحاضر فيها الدكتور عزت درويش مدير إدارة دمنهور الازهرية، وأحمد كشك نائب مدير المجلس القومى للسكان بالبحيرة.

وتناولت الندوة زواج القاصرات والزواج العرفى باعتبارهما من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التى يترتب عليها العديد من الآثار السلبية سواء على الأسرة او على المجتمع بأكمله ،فالزواج العرفى غير مقبول دينيا أو اجتماعيا وأن الدولة قد وضعت القوانين الرادعة لمحاربة زواج القاصرات.بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

على جانب أخر أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بجهود ونجاح طاقم الفريق الطبي بمستشفى حوش عيسى لأول مرة في إجراء تقويم وتصليح الكاحل الخلقي العمودي لطفل يبلغ من العمر عاما.

حيث قام الفريق الطبي بمستشفى حوش عيسى بقيادة الدكتور نصر القزاز رئيس قسم العظام ورئيس الهيئة الطبية و الدكتور محمود عطية مقاوي مدرس التخدير بجامعة الاسكندرية والفريق المعاون تحت إشراف الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بتقويم وتصليح الكاحل الخلقي العمودي Congenital Vertical Talus والذي ينتج عنه اعوجاج شديد جداً في القدم والكاحل لطفل يبلغ من العمر عاما.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية ولإدارة المستشفى تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين .

مؤكداً على حرص الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الإنتظار وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري .