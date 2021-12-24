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عثر الأهالي بمدينة دمنهور اليوم الجمعة، على جثة سيدة مسجاة بطرقة داخل الشقة كما عثر على جثة شقيقتها عارية داخل الحمام في ظروف غامضة.

العثور علي جثتين لسيدتين في ظروف غامضه بدمنهور

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا مأمور مركز شرطة دمنهور بالحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لموقع البلاغ وتبين من خلال المعاينة أن العقار مكون من 5 طوابق، وتبين أن الشقة مكان الواقعة تقع فى الطابق الرابع وتبين أن الشقة مستأجرة من موظف بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ويقيم بها مع زوجته منذ خمسة أشهر فقط.

كما تبين من خلال المعاينة وجود جثة زوجة مستأجر الشقة وتدعى ” منال .ا ع، ” 54 سنة موظفة بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ، مسجاة بطرقة مؤدية للحمام ترتدى كامل ملابسها، كما تبين وجود جثة شقيقتها ” صفاء . أ .ع” ٤٧ سنة ربة منزل ) مسجاة على وجهها بأرضية الحمام عارية تماما، وبمناظرة الجثتين تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو آثار عنف بالشقة.

وبسؤال زوج المتوفاة الاولى قرر أنه قام بالنوم على كنبة حجرة الانتريه بالشقة منذ عصر الخميس وأثناء استيقاظه اكتشف وفاة زوجته وشقيقتها ورجح سبب وفاتهما استنشاق غاز نتيجة تسربه من سخان الشقة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وأمرت النيابة بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وظروفها لتشريح الجثتين لبيان أسباب الوفاة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة