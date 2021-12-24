بعد تشبيه صوته بالنساء..أول تعليق من حسن شاكوش على صابر الرباعي

/668009/بعد-تشبيه-صوته-بالنساءأول-تعليق-من-حسن-شاكوش-على-صابر-الرباعي

حرص مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش، الرد على انتقادات المطرب اللبناني صابر الرباعي، بعد أن شبه الأخير طبقة صوته بصوت النساء.

دوت الخليج يرصد رد حسن شاكوش على المطرب صابر الرباعي

وأعاد شاكوش نشر تصريحات صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، والذي قال بها: “حسن شاكوش لا يتمتع بطبقة الصوت التي لدى معظم الرجال، وهذه الإمكانيات ليست متوفرة في كل الأصوات لدى الفنانين، وقريبة من طبقات الصوت لدى النساء”.

ليعلق عليه حسن شاكوش، بأسلوب مهذب : “ الحمد لله، ده شرف ليا وكلام حضرتك يانجم فوق دماغي”.

حسن شاكوش يثير الجدل حول علاقته بمها عبد الكريم

هذا، وأثار شاكوش الجدل حوله مؤخرا، بسبب ظهوره في حفلة عامة بإحدة أماكن السهر أقيمت على شرف عيد ميلاد مها عبد الكريم، مما طرحت حول علاقة حسن شاكوش بمها فمن هى الشقراء التي كانت وراء حضوره الحفل وظل معها طوال الليل حتى انتهاء الحفل، خاصة بعدما التقط شاكوش العديد من الصور معها وغنى لها.

وحضر الحفل أيضا، كلا من حمو بيكا وشحته كاريكا إلا أن اهتمام مها بحسن شاكوش كان الأكثر لفتا للإنتباه.

حمو بيكا وحسن شاكوش يستعدان لطرح أغنية «دايمًا حاسدنا» عبر يوتيوب

على الصعيد الآخر، يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، لطرح أغنية مهرجانات جديدة، تحمل اسم «دايمًا حاسدنا»، المقرر طرحها مساء اليوم الإثنين، عبر قناتيهما الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروَّج حمو بيكا لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر فيديو، قال فيه: انتظروا النهاردة مهرجانا دايمًا حاسدنا.. استنوا الشغل الجاي، بحبكم يا أحسن أخوات في الدنيا.

وتقول كلمات الأغنية: أنا دمعي تعبني، ناس مش حبينا دول بيغيروا منا، دايمًا حسدنا وضحكتهم صفرا، على ورا جيبانه، أنا بابا أنا هخبط مش هتخبط، كله في أرضنا يتظبط، ومفيش عندنا عزيز.