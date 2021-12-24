/668010/أمن-البحيرة-يكشف-ملابسات-العثور-على-جثتين-في-البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في قوات أمن البحيرة، اليوم الجمعة، من كشف ملابسات العثور على جثتي شقيقين داخل شقة سكنية في البحيرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة سيدتين داخل شقة بعقار كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة.

بالفحص تبين أنه ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مركز شرطة دمنهور بوفاة سيدتين داخل عقار بدائرة المركز وبالإنتقال تبين أن الشقة مستأجرة لفنى سيارات ويقيم بها وزوجته منذ خمسة أشهر، وعُثر بداخلها على جثمانى الزوجة وشقيقتها إحداهما بالصالة والأخرى بالحمام، كما تبين وجود سخان وجدت مفاتيحه على وضع التشغيل وشعلته مطفأة.

بمناقشة مستأجر الشقة أفاد بأنه كان مستغرقاً بالنوم وحال إستيقاظه إكتشف وفاتهما، وأرجح أن سبب الوفاة إستنشاق غاز نتيجة لتسربه من سخان الشقة، وأضاف بأنه يشعر بحالة من الدوار وعدم الإتزان وفقد جزئى بالسمع.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثمانى المتوفيتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد خلوهما من ثمة إصابات ظاهرية، وأن مستأجر الشقة يعانى من عدم إدراك جزئى لإحتمالية إستنشاقه أول أكسيد الكربون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق منفصل طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل مستشفى في منطقة العجوزة، مما نتج عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف ملابسات مصرع شخصين وإصابة آخرين بحريق مستشفى بالعجوزة

ماسا كهربائيا بجهاز طبي

صرحت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وبيان أسبابها، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوال شهود العيان، مما أسفر الحريق الذي اندلع بمستشفى بمنطقة العجوزة عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأضافت تحريات ومعاينة رجال المباحث أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلي اندلاع الحريق.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وفي سياق آخر إصابة ٣ اشخاص في انقلاب ٢ دراجه بخارية بمناطق متفرقة ببني سويف، ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة النجدة بلاغ بوجود حادثين، الاول عند قرية اشمنت بالطريق الزراعي ببني سويف عبارة عن انقلاب دراجه بخارية.

الحادث الأولي

وتم إبلاغ مرفق إسعاف بني سويف، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى محل البلاغ بطريق مصر أسيوط الزراعي ببني سويف وبالفحص أتضح اصابة محمود عبيد محمود ١٨ عام بشبه كسر ف القدم اليسرى، وتم نقل المصاب إلي مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم عمل التحريات، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصابين:-

الثاني انقلاب دراجه بخارية عند قرية دشطوط بمدينة سمسطا ( بني سويف ) اسفر عن إصابة شخصين وهم ١ / يحي شعبان نعيم ٢١ عام "اشتباه كسر بالعموم الفقري " ٢/ ماجد بهجت عبدالحميد ١٧ عام " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " وتم نقلهم بالاسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.