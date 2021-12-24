ماراثون للتوعية بأهمية الرياضة فى الحفاظ على القلب بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، ماراثون للجرى بمحافظة الإسماعيلية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية ( CTO)، والذى تنظمه الهيئة على مدار يومين 23 و24 ديسمبر 2021 بالإسماعيلية.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الماراثون يهدف إلى نشر التوعية بدور الهيئة وخدماتها الطبية والعلاجية فى تشخيص وعلاج أمراض القلب باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وكذلك تعزيز الوعى بأهمية ممارسة الرياضة فى الحفاظ على صحة القلب.

وأضافت الهيئة، أنه شارك بالماراثون عدد من الأطباء وفرق العمل المختلفة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الإسماعيلية، إضافة إلى عدد من الفرق الشبابية بالمحافظة، وتضمن سباقا لمسافة 5 كليو مترا، مع توافر الإسعافات الأولية على طول طريق خط الماراثون، وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين فى الماراثون.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن إقامة الماراثون كأحد الأنشطة التوعوية لنشر الوعى بدور الهيئة وخدماتها وأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى توفير الخدمات والرعاية الصحية بأحدث التقنيات العالمية، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية، يؤكد استمرار نهج الهيئة فى رفع الوعى المجتمعى بأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر.

وتابع: أن ذلك إضافة إلى تعزيز الوعى المجتمعى حول أهمية التمتع بصحة جيدة والاهتمام باتباع نمط حياة صحى سليم وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة القلب والصحة العامة والنفسية للأفراد، مثمنا تعاون العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحى فى القطاعين الحكومى والخاص مع الهيئة لإقامة المؤتمرات العلمية الدولية لتبادل الخبرات ورفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة وإطلاعهم على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، إضافة إلى تنفيذ نشاطات توعوية بمختلف الموضوعات الصحية، مما يضمن رفع درجة الوعى الصحى لدى أفراد المجتمع وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية.