وزير الأوقاف: العاصمة الإدارية نقلة تاريخية إلى مستقبل أفضل

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بمقر ديوان المحافظة، بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار مشاركة أبناء محافظة بورسعيد احتفالهم بالعيد القومى للمقاومة الشعبية.
وقال وزير الأوقاف إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالًا مكانيًا، بل نقلة نوعية تاريخية إلى مستقبل أفضل، وانتقال إلى نمط جديد من الإدارة وعصر الرقمنة، فهذه النقلة إشارة إلى انطلاق مصر إلى عصر التكنولوجيا وعصر العلم والجمهورية الجديدة.
وهنأ وزير الأوقاف، المحافظ وأهل بورسعيد جميعًا بالعيد القومى للمحافظة، متمنيًا لهم مزيدًا من الازدهار والتوفيق، مشيرًا إلى ضرورة تعدد الوسائل الدعوية، والتى من أهمها وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبح لدينا 31 صفحة وموقعًا وقناة متنوعة ما بين ما يوجه للأطفال كصفحة أطفالنا والفردوس، كما توجهت الوزارة بإنتاج فيديوهات مخصصة للأطفال، وهناك أيضًا صفحات للغة العربية، وأن آخر صفحة تم تدشينها كانت مخصصة للغة الإشارة.
وأكد أن إقامة المسابقات فى القرآن الكريم رسالة إلى العالم كله أن مصر تشجع النوابغ من أبنائها ومن مختلف دول العالم فى حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لتنظيم دورات متخصصة ولقاءات مفتوحة مع المجتمع، وفتح حوار مجتمعى حول قضية الأسرة والحد من ظاهرة الطلاق مطلع يناير المقبل 2022م.
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